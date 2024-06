Concord | Sony ci risiamo l’account PSN è chiesto anche qui su PC

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

Stando a quanto riportato su Eurogamer, il nuovo rivale a pagamento di Overwatch 2, obbligherà i giocatori su PC ad utilizzare un account PSN per giocare. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che ci aveva già provato con Helldivers 2, fallendo miseramente. chiederà un account PSN su PC Torniamo un attimo a qualche mese fa. decide di introdurre l'accesso obbligatorio con PSN su PC per Helldivers 2, scatenando l'ira dei giocatori, dando vita al review bombing come si suol dire, un fenomeno che vede migliaia se non milioni di giocatori, lasciare recensioni negative su Steam o altre piattaforme, allo scopo di boicottare il team di sviluppo, o per lo meno la decisione presa in merito a microtransazioni ed altre modifiche, quasi costringendolo a tornare sui suoi passi.