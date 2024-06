Cetara festeggiamenti San Pietro e Paolo | il dispositivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiFerve l’attesa ae nei comuni del comprensorio salernitano per la tradizionale festa patronale dedicata all’Apostolo San, protettore del caratteristico borgo marinaro della Costiera Amalfitana da sempre vocato alla tradizione della pesca. Due giorni diche come sempre attireranno amigliaia di persone, tra vacanzieri, devoti e turisti che assisteranno prima alla suggestiva e solenne processione della statua del Santo per le vie della cittadina, in programma alle ore 20 di sabato 29 giugno, e a seguire (ore 24) lo scenografico spettacolo pirotecnico che colorerà con le policromie della polvere pirica lo specchio di mare antistante la baia. Per l’occasione è stato varato unanticaos, necessario a regolamentare la circolazione sulla Statale Amalfitana 163 e a contingentare gli accessi in paese.