Calciomercato Serie A | la Juve stringe per Thuram Milan su Fofana e Chukwuemeka

Lantus si conferma senza dubbio una delle società più attive in questo primo scorcio della sessione estiva del: dopo aver messo in cassaforte il colpo Douglas Luiz (manca infatti ormai soltanto l'ufficializzazione per sancire l'approdo a Torino del brasiliano che arriva dall'Aston Villa, a cui vanno 25 milioni più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samiuel Illing Junior), infatti, il team di mercato bianconero – guidato dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli – ha messo nel mirino anche Khephrenper cercare di dare ulteriore sostanza e qualità alla linea di centrocampo. Laha messo sul piatto una cifra non lontana dai 20 milioni di euro per cercare di convincere il Nizza a lasciar partire il ventitreenne figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello minore di Marcus, attaccante dell'Inter.