Basket Preolimpico di Portorico | le avversarie le gare dell' Italia e dove vederle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) San Juan (), 29 giugno 2024 – L’Italdi Gianmarco Pozzecco, dopo un paio di giorni trascorsi a Miami, è pronta a trasferirsi in queste ore a San Juan didal 2 al 7 luglio prossimi si svolgerà uno dei quattro tornei preolimpici che mettono in palio altrettanti posti per la rassegna a cinque cerchi che si terrà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. A San Juan le sei partecipanti sono divise in due gironi da tre compagini: gli azzurri sono inseriti nel gruppo B assieme ai padroni di casa die al Barhein, mentre nel gruppo A ci sono la Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Le prime due classificate di ogni raggruppamento andranno poi a scontrarsi con il meccanismo di prima contro seconda in semifinale e successivamente ci sarà poi l’ultimo atto che metterà in palio l’agognato pass Olimpico Le scelte di Pozzecco L’si presenta alla manifestazione portoricana dopo aver ottenuto due vittorie più che positive contro la Georgia nella TrentinoCup e contro la Spagna a Madrid.