Basciano e Sophie finisce malissimo tra loro due | cos’è successo

(Di sabato 29 giugno 2024) Personaggi Tv. C’è tensione nella ormai ex coppia formata daCodegoni e Alessandro. I due si sono conosciuti tre anni fa al GF Vip, si sono innamorati e proprio nella casa più spiata d’Italia hanno iniziato larelazione che poi è continuata anche fuori. A maggio 2023, è nata lafiglia Celine Blue. Poi sono iniziati i problemi: lo scorso autunno con varie ospitate a Verissimo hanno annunciato la crisi e la rottura. Nei mesi successivi però, sono riapparsi insieme, per il bene della figlia. Ma questa riappacificazione non è durata molto e oraCodegoni esi sono lasciati e, secondo un’indiscrezione, sarebbero ai ferri corti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: L’annuncio in lacrime della famosa della Tv, le hanno trovato un tumore (VIDEO) Leggi anche: “Temptation Island”, prima coppia eliminata: cosa si sa È finita traCodegoni e AlessandroIl tentativo della coppia di riavvicinarsi per il bene della figlia è naufragato miseramente.