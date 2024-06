Artigiano fa i lavori in villa poi organizza una rapina | sequestrata una dentista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 29 giugno 2024) Lo scorso ottobre tre uomini avevano aggredito in un garage una donna, una61enne, per poi trascinarla con forza davanti a casa sua intimandole di aprire la porta e di sbloccare la cassaforte. Unache poteva finire malissimo, senza l’intervento del custode allertato dallo stesso marito della donna che aveva visto l’intera scena dalle telecamere. Lachoc Le indagini sono partite dopo la brutalea Torino, nella zona Gran Madre,ta da tre uomini incappucciati, i cui movimenti sono stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. I tre si sono appostati nel garage in attesa che la donna parcheggiasse, per poi aggredirla, picchiarla e trascinarla davanti alla sua abitazione, ordinandole di disattivare il sistema di antifurto e di aprire la cassaforte nascosta in un mobile.