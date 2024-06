‘A te vicino così dolce’ Serena Bortone racconta al pubblico di piazza Santa Sofia il suo primo libro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti di Valentina Scognamiglio Nella quarta sera del BCT la prima ospite diè stata la nota conduttrice e giornalista televisivache chiacchierando con Mirella Armiero del Corriere della Sera hato cosa c’è dietro la storia narrata nel suo. Una sorta di autobiografia che autobiografia non è che però parla di una storia vera, della storia di una ragazza degli anni ottanta vissuta un quartiere per bene di Roma. L’autrice hato di amicizia, di amore, del rapporto con i genitori, ma soprattutto ha scattato la fotografia di un epoca che non c’è più, con mode, colori, suoni e dinamiche completamente diverse da quelle di oggi. Uno spaccato di vita che per molti è solo un passato,passato da essere nati quando già era passato.