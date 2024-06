La Corte Suprema dice che i pm hanno esagerato con l' accusa sul 6 gennaio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 28 giugno 2024) Laamericana ha stabilito che i pubblici ministerinell’utilizzare una legge sull’ostruzione nei procedimenti ufficiali (in quel caso la certificazione delle elezioni del 2020) nei processi contro gli insurrezionisti che il 6del 2021 assaltarono il Congresso. Il presidente della, John Roberts, ha scritto l’opinion della maggioranza interpretando la norma, finora utilizzata per reati finanziari, in modo restrittivo: si applica solo quando le azioni dell’imputato compromettono l’integrità delle prove fisiche. La sentenza riguarda l’ex presidente Donald Trump, ed è a suo favore, nell’ambito del caso federale che lodi cospirazione per il sovvertimento delle elezioni del 2020. .