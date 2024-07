Il Paradiso delle Signore 9 | Clara e Matteo presenti nel cast

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 28 giugno 2024) Di giorni in giorno cresce l’attesa per il ritorno su Rai 1 de Il, la nona stagione della soap andrà in onda in daytime a partire da settembre 2024. Le ripresenuove puntate sono in corso. Nel frattempo, sono iniziati a circolare i primi rumor riguardanti il. Elvira Camarrone, aliasBoscolo, sarà tra i protagonistinuove puntate della soap, ma entrerà in gioco soltanto in un secondo momento, nei nuovi episodi previsti in autunno. I tanti appassionati dello sceneggiato ambientato a Milano, avranno modo di poter rivedere all’opera anche Danilo D’Agostino aliasPortelli, che farà ritorno nel capoluogo lombardo senza Maria. Il9,farà ancora parte delNeldella nona stagione de Ilci sarà anche Elvira Camarrone, che fino ad oggi non si era ancora vista sul set della soap.