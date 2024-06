Fritz-Purcell in tv | data orario canale e diretta streaming finale Atp Eastbourne 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Taylorse la vedrà contro Maxnelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in erba della cittadina britannica. Il tennista statunitense va a caccia del suo terzo titolo aper dimostrare di vincere un anno sì e un anno no. Dopo i successi del 2019 e del 2022 (nel 2020 il torneo non si è giocato causa Covid), lo statunitense insegue il tris e partirà favorito contro l’australiano, partito dalle qualificazioni e capace di spingersi a sorpresa fino all’atto conclusivo.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sul cemento di Basilea in due tie-break. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 29 giugno alle ore 15:30 italiane sul Centre Court.