De Laurentiis stoccata a un giornalista | Lei forse è sordo non parlo di mercato a questo evento

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui OttoChannel, a margine dell’inaugurazione del nuovo stadio delle giovanili a Telese Terme, rendendosi protagonista di una delle sue stoccate a unche gli aveva chiesto notizie sulla trattativa per Alessandro Buongiorno: “Leie le consiglio di farsi vedere da un bravo otorinolaringoiatra. Abbiamo detto che non avremmo parlato dinel corso di”. A seguito del battibecco, Deha poi parlato anche delle giovani promesse della cantera partenopea, che lui stesso vuole valorizzare con importanti investimenti: “Proprio oggi con Santoro, che da ora in poi si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, quindi del vivaio, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all’estero, perché è lì che dobbiamo anche andare a trovare i bambini e gli adolescenti che hanno questa grande capacità di giocare e sono riconoscibili attraversogruppo di persone che stiamo per assumere e che farannolavoro in più di quanto già non si faccia con le giovanili di cui Grava è un bravissimo cultore”.