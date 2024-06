Centinaia di ricoveri da gastroenterite al Pronto soccorso di Peschiera | controlli all’acquedotto sul Lago di Garda

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 28 giugno 2024) Paura al, dove in queste ore sono arrivate alcunedi segnalazioni riguardanti sindromi gastroenteriche caratterizzate da nausea, vomito e diarrea. Ildell’Ospedale diè stato preso d’assalto da numerosi pazienti, che hanno accusati tutti gli stessi sintomi. La situazione è diventata critica quando le segnalazioni di malesseri si sono moltiplicate, spingendo le autorità sanitarie a intervenire rapidamente. Al momento, le segnalazioni vengono indicate nella zona del Comune di Torri del Benaco. L’Ulss 9, in collaborazione con il gestore idrico Ags, ha avviato una serie di analisi sui campioni d’acqua prelevati dalla rete idrica per identificare la causa del problema. Nel frattempo, come misura precauzionale, è stato vietato l’uso dell’acqua del rubinetto sia per il consumo diretto sia per la preparazione di alimenti.