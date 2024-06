Calciomercato com – Inter tutto fatto per Martinez | martedì le visite mediche|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 28 giugno 2024) 2024-06-28 18:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’accordo trae Genoa è totale e ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi. I due club hanno raggiunto l’intesa per la fumata bianca nel corso dell’ultimo incontro, quando i nerazzurri hanno avanzato la formale proposta di 13,5 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Operazione totale da 15,5 milioni di euro, slegata da contropartite, inizialmente previste nell’affare. Adesso però è tempo di documenti e firma sul contratto, ecco perché lo stessoè pronto a lasciare le vacanze per una toccata e fuga a Milano, giusto il tempo di sostenere lemediche, realizzare i contenuti video insieme alla Media House e apporre la firma sul contratto che lo legherà all’