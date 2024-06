Basket City | i nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024) Si chiude una settimana importante per, se ne apre un’altra di altrettanto valore. Tempo di assemblee di soci. In casa Virtus tutto come previsto: Massimo Zanetti scende al 55 per cento, ma resta al comando, sale al 45 Carlo Gherardi. Segnali di stabilità perché era tutto stato messo in preventivo. Compreso il fatto che il ceo Luca Baraldi avrà più poteri, mentre Luca Banchi e il dg Paolo Ronci guardano avanti, pensando a un play fisico del calibro di Chris Jones. Il budget dei bianconeri – lunedì partirà la campagna abbonamenti che consentirà ai fedelissimi di risparmiare – si aggira sui 16 milioni. Due ida: Shengelia, che ha un accordo fino al 30 giugno 2025 del valore di due milioni e Abass, il cui accordo è in scadenza.