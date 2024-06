Aston Villa ufficiale l’acquisto di Maatsen | 445 milioni al Chelsea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’piazza il secondo colpo per Unai Emery. Dopo Ross Barkley dal Luton,anchedi Ian. Il terzino sinistro, impegnato in questi giorni negli Europei con l’Olanda, è stato ceduto dalper la cifra di 44.5di euro. Il calciatore, sotto contratto con i Blues dal 2018, non rientra nei piani della società che dal 2020 lo cede in prestito in giro per l’Europa. Nell’ultima stagioneha vestito la maglia del Borussia Dortmund, ora tornerà in Premier League e giocherà anche la Champions League, dopo la storica qualificazione dell’che mancava dal 1983.di: 44,5alSportFace. .