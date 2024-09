Le migliori app per limitare l’uso dello smartphone

Leggi tutta la notizia su demi.news

(Di mercoledì 5 giugno 2024) App che limitano, sembra una frase contraddittoria, ma non è così. La dipendenza daè un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. Ragazzi ma anche adulti passano ore sui social network e su altri siti web, incapaci di staccarsi dallo schermo del proprio dispositivo. Sorprendentemente, la soluzione a questo problema arriva proprio dalla tecnologia stessa, sotto forma di app per disintossicarsi dai social. In Italia e all’estero, stanno emergendo diversi programmi che, attraverso timer e altri stratagemmi, silenziano le notifiche per migliorare la concentrazione e ridurre le distrazioni. In questo articolo vedremo alcune app per iOS e Android che usano determinate tecniche pere disintossicarsi dai social.