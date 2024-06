Fonte : lopinionista di 3 giu 2024

L'articolo Unirai, il 25 giugno le elezioni per il rinnovo degli organismi L'Opinionista Francesco Palese, segretario dell’UniraiROMA – Il prossimo 25 giugno, in modalità on-line, si terranno le elezioni per tutti gli organismi previsti dallo statuto di Unirai: il Consiglio direttivo (che al suo interno indicherà segretario, due vicesegretari e tesoriere), il collegio dei Garanti e quello dei Revisori dei Conti.

