Un dramma di formazione con una narrazione ipnotica tra viaggio e ricordi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Guardando Aftersun, film inglese in onda stasera su Cielo alle 21.15, viene in mente un frammento letterario di Cesare Pavese: «Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi». Il film d’esordio di Charlotte Wells, con un Paul Mescal in stato di grazia nominato agli Oscar, parla infatti con stile asciutto e grande tecnica della complessità dei, delle immagini come indelebili testimoni del legame tra padre e figlia. Da Tom Cruise a Cate Blanchett, i candidati agli Oscar 2023 sfilano per il pranzo di gala X Leggi anche › Andrew Scott e Paul Mescal: attori “Estranei” al cinema, grandi amici nella vita Aftersun: la trama del film Turchia, fine anni 90.