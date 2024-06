Tre finanzieri morti durante un’esercitazione camera ardente e funerali solenni a Bormio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Sondrio), 3 giugno 2024 – È il giorno dell’ultimo saluto all'appuntato Luca Piani e aiSimone Giacomelli e Alessandro Pozzi,il 29 maggio scorsoun'esercitazione di servizio sulle montagne lombarde, in Val di Mello, nel territorio comunale di Valmasino. Luca, Alessandro e Simone:e figli della Valtellina. Chi sono le vittime Laè stata allestita nella Chiesa di Sant'Ignazio, in via de Simoni a, dalle 9 alle 13. mentre, alle 15, presso la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, in piazza Cavour, si terranno icon onori militari. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà presente alle esequie in rappresentanza del governo. La celebrazione verrà presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como e Sondrio e sarà concelebrata dall'ordinario militare per l'Italia Mons.