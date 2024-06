Tim Summer Hits Carlo Conti | Ho detto di sì dopo che la Fiorentina ha vinto una partita importante La scaletta di tutti e quattro gli show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Oltre settanta artisti perprime serate su Rai 1. È tutto pronto per il Tim2024, la maratona musicale dell’estate, realizzata con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, condotta dae Andrea Delogu. Un evento gratuito che si terrà in Piazza del Popolo a Roma da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Su Rai 1 la prima puntata è prevista per venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Previsto anche il Best of della stagione venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Diretta su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. Ecco la suddivisione degli artisti delleserate. Martedì 11 giugno ci saranno: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e The Kolors.