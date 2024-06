Tim Summer Hits 2024 tutti gli ospiti dell’evento dell’estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il successo delle prime due edizioni, torna l’evento più atteso a Roma e complessivamente dell’intera stagione estiva: il Tim. Quattro imperdibili appuntamenti nei quali scatenarsi sulle note dei più grandi successi della bella stagione, con tantissimi. Dopo l’annuncio della conduzione della nuova edizione del Tim, è partito ufficialmente il conto alla rovescia per i quattro imperdibili appuntamenti a Piazza del Popolo a Roma. Le prime due edizioni si sono rivelate un grandissimo successo e anche la prossima sembra avere già tutte le carte in regola. Ma soprattutto sarà l’occasione per ascoltare i brani che animeranno la bella stagione. Il concerto del Tim, foto Ansa – VelvetMagTorna di nuovo a Piazza del Popolo a Roma, dall’11 al 14 giugno l’appuntamento più attesoitaliana.