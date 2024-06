Stormy Daniels | Trump in cella Lui minaccia la reazione dei suoi fan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una condanna di Donaldal carcere sarebbe difficile da digerire per isostenitori e potrebbe rappresentare un "punto di rottura", una linea rossa da non valicare. L’avvertimento è dello stesso ex presidente che, senza scendere nei dettagli di quello che potrebbe accadere, lancia così quella che appare come una velata. "Per me è ok" il carcere ma "non penso che il pubblico lo sopporterebbe", ha spiegatoai microfoni di Fox, il network amico a cui ha affidato la sua prima intervista dopo la condanna. Sicura che l’ex presidente dovrebbe finire dietro le sbarre è invece. La pornostar ha rotto il silenzio sul verdetto e, senza giri di parole, ha detto: merita di essere "condannato al carcere e ai servizi sociali per i meno fortunati, oppure offrirsi come volontario a essere un sacco da boxe in un rifugio per donne".