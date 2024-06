Spray al peperoncino spruzzato a scuola | malori per una decina di studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Desenzano del Garda (Brescia) , 3 giugno 2024 – Unadiintossicati dalloalprobabilmente da alcuni compagni all’istituto Bazoli di Desenzano su Garda. E’ accaduto verso le 11.30 nell’istituto di via Giotto quando diversi ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, hanno iniziato a manifestare irritazioni agli occhi, senso di vertigine e malesseri vari. La direzione scolastica ha subito allertato l’Areu Lombardia che ha inviato sul postoi socorsi, cinque ambulanze e due automediche, e i sanitari hanno incominciato ad assistere gli. In via Giotto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Desenzano. A loro spetterà delineare la dinamica e soprattutto individuare colpevoli e se si trattasse didel Bazoli sicuramente, oltre ai guai con la legge dovranno affrontare e subire le decisioni disciplinari che la direzione scolastica deciderà di applicare nei loro confronti.