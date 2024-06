Sport e promozione turistica La sfida delle stelle al Principino Ragazzi affascinati dai big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una bella festa die divertimento quella che è stata offerta ala tutti gli appassionati di basket e non solo. In tanti per tutta la giornata hanno potuto cimentarsi in partitelle cinque contro cinque nel campetto allestito sulla spiaggia. Viareggio ha così potuto offrire uno scenario unico a una partita evento fra la nazionale artisti e una selezione di All Star della Toscana. Vecchie glorie e non solo che hanno dato vita a una partita dimostrativa e molto applaudita. Con grandi ex campioni ancora in forma splendida, a iniziare da Antonello Riva, recordman di punti nel campionato italiano di basket. A fare da testimonial all’evento il mitico Dan Peterson (nella foto in basso) che ha raccontato gli aneddoti più gustosi del basket nazionale e americano.