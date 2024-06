Siena Imaging raddoppia gli utili La ricerca fa bene anche al business

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) È UN ESEMPIO di quella triangolazione virtuosa che si può innescare tra spirito imprenditoriale, sapere universitario, supporto di un incubatore di aziende, con in più la base fertile di un territorio da decenni all’avanguardia sul fronte delle scienze della vita., nata nel 2017 come startup dell’Università degli studi di, si occupa dello sviluppo di software per l’analisi su larga scala delle immagini di risonanza magnetica, per valutare i danni cerebrali e cercare di caratterizzare la diagnosi della malattia, per esempio nei casi di Alzheimer o Sclerosi multipla. "Avevamo sviluppato questo percorso per quindici anni nell’attività accademica, collaborando tra gli altri con l’Università di Oxford, poi la decisione di ampliare il campo di azione con una nostra startup", spiega Marco Battaglini (nella foto sopra),tore dall’Università die amministratore delegato di, che ha fondato insieme a Nicola De Stefano, professore ordinario di Neurologia al dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, e Giacomo Demurtas, informatico.