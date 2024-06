Sfregio alla storia nel Parco archeologico di Ercolano turista olandese lascia il segno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una nuova ferita è stata inferta al patrimonio culturale italiano. Un, di 27 anni, ha pensato bene dire la propria firma sulle antiche pareti di una domus romana neldi. L’episodio si è verificato solo una sera fa, quando il personale di vigilanza ha notato l’ennesimo gesto di inciviltà e ha subito allertato i carabinieri. Il giovane, in vacanza in Campania, ha usato un pennarello nero indelebile per vergare il proprio nome sugli antichi stucchi di una dimora romana, salvata dalle ceneri del Vesuvio. Questo gesto sconsiderato ha suscitato indignazione e sconcerto tra i presenti e tra coloro che lavorano quotidianamente per proteggere il nostro prezioso patrimonio storico. L’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.