Salvini non ha ancora capito cosa si festeggia il 2 giugno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Matteoieri ha difeso la presa di posizione di Claudio Borghi, che in un tweet era arrivato a chiedere le dimissioni di Sergio Mattarella per le sue parole sulla «sovranità europea», salvo poi precisare che la Lega non chiede le dimissioni di nessuno e che a suo giudizio Mattarella era stato «travisato» (Mattarella, sia chiaro, non Borghi). Nel frattempo, molti hanno ricordato il tweet del 22013 in cui il segretario della Lega così si congedava dai suoi follower: «Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo dare». Evidente il contrasto con le parole pronunciate ieri, in polemica col Capo dello Stato: «Oggi, il 2, c’è la parata militare a Roma, ai Fori imperiali, il tricolore, i nostri alpini, i carabinieri, chi si è sacrificato per la sovranità nazionale italiana, quindi oggi è la festa degli italiani, della Repubblica, quindi non è la festa della sovranità europea».