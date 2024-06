Riforma RC Auto | più equità tra automobilisti con il premio minimo nazionale

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Recentemente Antonio Coviello, Garantedegli Assicurati, è stato audito dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in merito alla proposta di legge sul cosiddetto “RC“, esprimendo il suo pieno appoggio alla proposta di modifica all’art. 133 del Codice delle Assicurazioni avanzata dall’On. Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.Coviello punta il dito contro l’attuale criterio di determinazione del, che si basa su elementi di rischio molto eterogenei, tra i quali la “rischiosità” del territorio di residenza dell’assicurato. Ciò comporta che, allo stato attuale, un conducente attento alla guida che non ha mai causato incidenti e residente, ad esempio, a Reggio Calabria paga unassicurativo molto più alto di un altrettanto virtuosomobilista che vive in una città del nord Italia.