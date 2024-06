Re Carlo e i reali inglesi possono votare alle prossime elezioni?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Regno Unito si preparadel 4 luglio: ma ree isi recherannourne? La campagna elettorale è in pieno svolgimento e nel Paese non si parla d’altro. La Famiglia Reale ha annunciato che i membri della Corona avrebbero fatto un passo indietro negli impegni pubblici per non ostacolare lein alcun modo. È noto che la monarchia è apolitica, sebbene il Sovrano sia chiamato a collaborare con il Governo. Una volta eletto il Primo Ministro, infatti, è proprio il monarca ad invitarlo a creare un Governo a suo nome. Sebbene reIII fosse noto per alcune delle sue opinioni politiche ai tempi in cui era principe di Gs, da quando è salito al trono l’8 settembre 2022 ha dovuto rimanere neutrale.