Proteggere la terra a tutti i costi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono territorialità, formazione e sincerità le parole chiave identificate durante la sessione di lavori del Festival di Gastronomika, il congresso con il tema “A”, per sottolineare come questo comparto sia fatto di aziende che, come tutte, devono avere un bilancio positivo, devono poter essere sostenibili, economicamente prima di tutto. Nell’affrontare con tanti giovani imprenditori tutte le criticità di questo settore, si è visto come sia cambiato negli anni il rapporto tra chi sta in cucina e chi produce le materie prime che poi lo chef utilizza: una nuova consapevolezza ha avvicinato questi due mondi, facendoli dialogare, mettendoli a confronto e di fatto integrando in modo sincronico il loro operato. In un momento storico in cui la coscienza collettiva si deve far carico di un tema urgente come quello della salvaguardia del pianeta e digli ecosistemi che lo abitano, il preservare i terreni, saperli mantenere fertili e sani, diventa un imperativo categorico i cui effetti ricadono positivamente nei bilanci di chi gestisce un ristorante e di chi ha una azienda agricola.