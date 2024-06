Non voglio finire così in pubblico Matilde furiosa all’Isola dei Famosi Elenoire deve intervenire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Momenti di tensione nel corso della semifinale dell’Isola dei2024. ProtagonistaBrandi durante la sfida contro Alvina valido sia per il televoto flash che per la finale del reality show che si terrà la prossima settimana. La prima sfida, chiamata, “Appesi a un filo” ha visto gareggiare, Samuel, Alvina, Aras, Artur ed Edoardo Franco. Dopo Edoardo Stoppa, finalista dalla scorsa settimana, è Artur Dainese a conquistare il titolo di secondo finalista. Poi è stato il momento della sfida tutta al femminile, quella dell’Orologio Honduregno,a cui hanno partecipato le due naufraghe Alvina e. La contessa è riuscita a vincere la gara e ad arrivare quindi in finale, mentreBrandi ha contestato la decisione del leader Edoardo Stoppa sul tipo di gara a cui sono state sottoposte le due concorrenti.