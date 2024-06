Non solo gomma anche via mare e su rotaie Con l’intermodalità si riduce l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) PROGETTARE TRATTE sempre più performanti, in grado di utilizzare nonil trasporto su, mala rotaia e le navi, è la chiave del successo di questo Gruppo, che ha fatto delun vero e proprio must. Entro la fine del 2025, infatti, il Gruppo Smet opererà esclusivamente con veicoli di ultima generazione, che funzionano grazie ai nuovi carburanti alternativi, in grado di ridurre fino al 90% le emissioni inquinanti: il biogas e l’olio vegetale idrotrattato (Hvo). I primi Iveco S-Way alimentati a biogas, carburante alternativo al diesel prodotto dagli allevamenti di bestiame, sono stati immatricolati a luglio 2022, con un investimento di oltre 6 milioni di Euro. Da aprile 2024 sono invece in fase di consegna i 100 nuovi Iveco S-Way Fuel Hero alimentati ad Hvo, ottenuti dal processo di idrogenazione degli oli vegetali, per un investimento totale di 12 milioni di Euro.