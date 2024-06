Ngd project due aretini scrivono la storia della techno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Michael Gadani e Alberto Tavanti, 33 e 35 anni sono le menti creative aretine dietro il progetto artistico “NGD”, che da quasi 15 anni, dal loro studio a Cesa, non hanno mai smesso di animare le consolle di mezzo Mondo e di portare a casa un successo discografico dopo l’altro. Djs e produttori di musica elettronica, sono partiti dai più piccoli bar e localinostra Provincia, fino ad arrivare ad esibirsi a 12 mila km da casa, in alcuni dei top 100 Clubs del Mondo (Play House – China), vengono supportati costantemente da Top Dj come David Guetta, Hardwell e Martin Garrix per citarne alcuni; nei migliori festival del pianeta come Tomorrowland, Ultra ed EDC… hanno deciso di fare qualcosa di più e andare oltre.