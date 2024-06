Nessuna polemica con Mattarella ha il mio rispetto chiarisce Salvini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - "della Lega con il presidente, che ha il mio, e ildella Lega, e che è garante della nostra Costituzione che ripudia la guerra. Lo stessonon hanno in Europa alcuni altri presidenti, come Macron, che rischiano di portare l'Europa verso la terza guerra mondiale". Il segretario leghista, Matteo, ai microfoni di Agorà, prova a calmare le acque dopo le dure reazioni, anche dall'interno della maggioranza, al tweet del compagno di partito, il senatore Claudio Borghi, che aveva invocato le dimissioni del capo dello Stato, accusandolo di aver ceduto alla sovranità europea. "Ioil presidente, ma nonaltri. Macron per me è un irresponsabile, è pericoloso", ha poi insistito il vicepremier intervenendo al programma 'Parla come mangi', "quando qualcuno dice che (le armi) devono essere usate per bombardare, attaccare e uccidere in Russia, è un pazzo, va fermato, va isolato perché questi ci portano dritti verso la terza guerra mondiale".