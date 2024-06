La Cina non ha minacciato militarmente gli USA e la Nato nel caso attaccassero la Russia

Leggi tutta la notizia su facta.news

Il 17 marzo 2024 è stata pubblicato su X un post secondo il quale il ministero della Difesa cinese avrebbe dichiarato che «la #è pronta a intervenireovunque se gli Stati Uniti o la #decidessero di attaccare la #». Si tratta tuttavia di una notizia infondata. L'informazione secondo cui il ministero della Difesa cinese avrebbegli Stati Uniti e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord () nellanon trova riscontro in nessun fonte credibile e in nessun comunicato ufficiale delle autorità cinesi. La presunta notizia è circolata sui social a metà marzo per via di un video nel quale si vede il presidente cinese Xi Jinping mentre tiene un discorso davanti a file di forze armate cinesi, l'Esercito Popolare di Liberazione.