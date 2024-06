La Cgil | niente spazio per la petizione Il sindaco | facevano campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Il Comune di Grottazzolina non ci ha concesso lo stand espositivo per consentire la raccolta firme per i quattro quesiti referendari contro la precarietà del lavoro": il segretario provinciale dellaAlessandro De Grazia ha chiesto chiarimenti. L’iniziativa è iniziata circa un mese fa a livello nazionale e nella Provincia di Fermo ha raccolto circa 2.500 firme grazie all’impegno di dirigente e tanti militanti che hanno presidiato i banchetti allestiti in tutto il territorio provinciale. "I quesiti referendari affrontano temi fondanti del lavoro. Ll’Amministrazione di Grottazzolina non ci ha concesso uno(un tavolo e 2 sedie) in piazza Umberto I in occasione della 3 giorni di festeggiamenti per la Beata Assunta. La nota ricevuta via pec dal corpo di polizia municipale, in risposta alla nostra richiesta di occupazione del suolo pubblico dal 31 maggio al 3 giugno, comunica il diniego alla concessione perché il suolo richiesto è stato concesso ad altra associazione.