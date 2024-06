Juventus raggiunto l’accordo tra il club e Allegri | contratto risolto con una transazione niente battaglia legale sul licenziamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Footballe Massimilianocomunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione deldi prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione”. La nota delbianconero allontana lo spettro di una controversiacon il tecnico toscano, a cui nei giorni scorsi la società aveva notificato ilper giusta causa, motivato con alcune intemperanze di cui l’allenatore è stato protagonista nell’ultima fase del campionato.avrebbe potuto fare ricorso al Tribunale del lavoro per non rinunciare ai sette milioni netti di retribuzione previsti per il suo ultimo anno di, in scadenza nel 2025. Le parti invece si sono accordate per unadai dettagli ancora ignoti, che permetterà alla società di risparmiare qualche milione e all’allenatore di tornare immediatamente in panchina – in quanto ormai slegato dalcon i bianconeri – qualora si presentasse l’occasione giusta.