Incidente a Bologna bloccata la tangenziale | code e disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 –sulla, all’altezza di Castel Maggiore:al traffico. A causa dello schianto, si sono formatedi tre chilometri tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e svincolo 6 Castelmaggiore. Secondo il sito di Autostrade per l’Italia, l’entrata consigliata verso Autostrada-Taranto: è lo svincolo 6 Castelmaggiore. L’uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: svincolo 4 Via Triumvirato. Molti automobilisti sono scesi dai veicoli per capire la situazione. .