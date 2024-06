In arrivo il nuovo trailer di Alien | Romulus intanto il poster

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 3 giugno 2024) 20th Century Studios sta preparando il lancio di undi, il film diretto da Fede Alvarez inin sala dal mese di agosto. Ilè stato annunciato quest’oggi attraverso i canali social ufficiali dello studios. Nell’attesa, i fan della celebre saga “” possono apprezzare un(lo trovate nel tweet in fondo alla pagina). Nei giorni scorsi Total Film Magazine ha offerto unsguardo a Cailee Spaeny, il cui personaggio nel film è stato già accostato a quello iconico interpretato da Sigourney Weaver nel primo film della saga.è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.