Il mio regno per una farfalla a Ischia favola e commedia con il film di Assisi Tra le protagoniste Barbara Foria e Tosca D’Aquino

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROMA – Esce in sala il 13 giugno 2024 “Il mioper una” il nuovoscritto, diretto e interpretato da Sergio. Prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO in collaborazione con Quisquilie Productione distribuito da Veikula Distribution, ilsi avvale di un ricco cast, composto da Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore,, Anna Tangredi, e con Gianni Ferreri e Magdalena Grochowska, con la partecipazione di Armando Pugliese e Benedetto Casillo, di Nunzia Schiano e Giobbe Covatta.Sasà (Sergi) è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto sull’isola di, si vanta di esserne il Re e ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre.