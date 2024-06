Il miglior acquisto | Marcus Thuram

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pochi giorni faha fatto recapitare una maglietta autografata a un giornalista che lo aveva definito un “downgrade” rispetto a Edin Dzeko. Sulla maglia, sopra la firma, c’era appunto la dedica: “ciao downgrade”, con uno smile disegnato. Non c’è forse cosa che dimostri più di questa – oltre a una insospettabile sintonia con la nostra attuale presidentessa del consiglio – la straordinarietà della stagione appena vissuta da. Un’altra conferma arriva dal fatto che è stato votato tra i “i acquisti” stagionali dalla redazione di Ultimo Uomo, e che i nostri lettori lo abbiano poi scelto comein assoluto, sopra ad altri giocatori che vengono da mesi incredibilmente positivi: Riccardo Calafiori, difensore che attacca del Bologna; Charles De Ketelaere, che forse avrebbe vinto nella categoria “più sorprendente” o anche “giocatori che in molti pensavano fosse peggio di quel cugino che sembrava forte a quindici anni”; Christian Pulisic, uno dei pochi a salvarsi in una stagione più opaca del previsto per il Milan.