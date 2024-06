Giugno comincia con la pioggia ma il caldo è in arrivo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - Mese diche è iniziato con clima fresco e tempo instabile a causa di una goccia fredda che sta transitando proprio sull'Italia. Prossime ore che vedranno infatti acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Graduale attenuazione dell'instabilità prevista invece nei prossimi giorni con l'alta pressione che diventerà progressivamente più forte. Nella seconda parte della settimana ecco che i principali modelli mostrano l'di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo decisamente più asciutte in Italia e temperature in aumento anche di qualche grado al di sopra delle medie. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano che per il secondo weekend dimostrano l'apice dell'ondata dicon punte fino a +28/32 gradi al Centro-Nord e fino a +36/37 gradi al Sud.