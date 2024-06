Fonte : temporeale.info di 3 giu 2024

GAETA – Sarà calendarizzata a giorni la discussione del ricorso davanti il Consiglio di Stato cui è si rivolta ora la dottoressa Lena Errante contro la sentenza del Tar che lo scorso febbraio aveva legittimato l’operato del comune di Gaeta per lo svolgimento, dal 19 ottobre 2022 in poi, del concorso per l’assunzione di un L'articolo Gaeta / Concorso assistente sociale, presto sarà discusso il ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento Temporeale Quotidiano.

