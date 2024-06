Frasi di Matilde passate inosservate Samuel finge di non sentire

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri il pubblico de L’Isola dei Famosi con un televoto flash ha salvato Edoardo Franco, garantendogli l’accesso diretto alla finale.Brandi ePeron credevano di essere eliminati, ma in realtà ad attenderli c’era un ultimo posto da finalista (segreto). Quando Peron ha capito che solo uno dei due avrebbe potuto proseguire il percorso, con dellechiare ha fatto capire che avrebbe preferito lasciare il posto da finalista all’amica: “Vlady, andare in sfida conè come andare in sfida con una sorella e te lo dico con il cuore. Ritengo che lei meriti, ma veramente tantissimo la finale, al di là della sfida. Merita lei di proseguire”. Vladimir Luxuria però ha subito bacchettato il naufrago: “No guarda, ascolta, non voglioqueste