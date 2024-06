Falso complotto Eni confermata la condanna per Davigo | Gettato ombre su procura di Milano e Csm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Piercamilloha “portato a conoscenza di una selezionata platea di destinatari notizie coperte da segreto investigativo attraverso una serie di incontri informali, pur consapevole di gettare una sinistra luce sull'operato delladella Repubblica” di“e sui due colleghi del Csm, dottori Mancinetti e Ardita”. Lo scrive la Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni, da poco depositate, della sentenza con cui, il 7 marzo, ha confermato per l'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm laad un anno e 3 mesi, con pena sospesa e non menzione, per la vicenda dei verbali di Piero Amara su una inesistente Loggia Ungheria.per rivelazione di segreto d'ufficio per aver fatto circolare quelle carte “scottanti” o il loro contenuto tra i componenti di Palazzo dei Marescialli e ai danni anche del suo ex collega Sebastiano Ardita, parte civile nel processo, rappresentato dall'avvocato Fabio Repici.