Dal 5 all’8 giugno 2024 la Conferenza Internazionale sulla sindrome di Down a Roma

(Di lunedì 3 giugno 2024) LADIPER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA DAL 5L’APPUNTAMENTO PROMOSSO DA TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY (T21RS) SI TERRÀ PRESSO LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DIE IL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA Ladi, promossa dalla Trisomy 21 Research Society (T21RS), si terrà per la prima volta in Italia, a, dal 5, presso la Sapienza Università die il Centro Congressi La Nuvola. Saranno presentati gli ultimi dati e aggiornamenti relativi alla ricerca scientificadimentre un’intera sessione, “l’Industry session”, sarà dedicata alle principali aziende farmaceutiche e ai gruppi di ricerca internazionali coinvolti in sperimentazioni clinicheche si confronteranno sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli obiettivi futuri.