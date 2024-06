Cortona Comics 4mila ingressi alla seconda edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Oltre 4 milamanifestazione, oltre settanta gli artisti e gli autori coinvolti nei due fine settimana, 30 i «talk» con presentazioni, ospitate, premiazioni, incontri e i progetti con le scuole del comprensorio, vero fiore all’occhiello di questa nuova. Numerose anche le interazioni con i post diffusi sui social, anche attraverso le dirette che hanno permesso di seguire a distanza gli incontri pubblici I giovani sono stati coinvolti a partire dpresentazione di Alfa con gli studenti, i corsi per i bambini seguiti da Teresa Conte e Teresa Cherubini, per non parlare poi dello show di Pietro Ubaldi capace, come sempre, di coinvolgere giovani e piccini nelle sue scorribande linguistiche e «cartonesche».