Conte cambio di programma a sorpresa? La rivelazione riguarda la firma con il Napoli

(Di lunedì 3 giugno 2024)è sempre più vicino a divenire ufficialmente il nuovo tecnico del. Intanto, spunta un retroscena sorprendente sulladei contratti. Manca poco, ormai pochissimo, e Antoniosarà ufficialmente il nuovo allenatore di unche ha bisogno di riscatto e di ripartire. Un segnale fortissimo a tutto l’ambiente evidentemente, e giocoforza, depresso dopo un’annata totalmente da dimenticare. I tifosi non aspettano altro che l’arrivo in città di un nuovo condottiero, che avverrà in questa settimana. Dubbi, invece, per quantola presentazione ufficiale: inizialmente, si è parlato dell’ipotesi teatro San Carlo, con un evento previsto proprio nella settimana corrente, ma il tutto potrebbe essere rinviato di qualche giorno.