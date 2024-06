Benevento-Carrarese le pagelle | male Paleari sul 2-2 Talia rovina tutto con l’espulsione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 5 minutiSerata con pochi acuti per la squadra giallorossa, che ha fatto meglio dellafino alla parità numerica.sulla punizione del 2-2. Ingenuoin occasione dei due cartellini gialli. Positivi Berra e Capellini, non brillante Meccariello, troppo statico sull’1-1 di Finotto.voto 4,5 – Leggela punizione (da 30 metri…) del 2-2 di Schiavi subendo il gol che gela definitivamente il Ciro Vigorito, già scosso dal cartellino rosso aalla fine del primo tempo. In questi play off ha tenuto tante volte a galla la Strega, a Sassari in primis, ma questa volta ci mette molto del suo incassando il gol che manda lain finale. BERRA voto 7 – E’ uno degli ultimi a mollare e a crederci, anche quando le gambe hanno smesso di girare dalla fatica.