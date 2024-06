WWE | Roman Reigns tornerà nel periodo estivo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024)ha inciso il suo nome negli annali della storia del pro wrestling, vantando una serie impressionante di successi e riconoscimenti. Dopo la sconfitta contro Cody Rhodes a WrestleMania 40, sta trascorrendo una lunga pausa fuori dal ring. Da quando ha abbandonato la leadership della stable, la Bloodline è stata presa in mano da Solo Sikoa, con Tama Tonga e Tonga Loa che si sono uniti alla fazione. Paul Heyman non ha gestito bene questo nuovo cambio di comando, poiché si è semplicemente stufato delle azioni di Sikoa. Questo è stato più evidente nelle ultime due settimane. Voci di corridoio Secondo rumor, Heyman esono stati trasformati in babyface dai fan e la WWE ha chiarito che il Tribal Chiefpresto.